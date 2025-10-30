Se revirtieron los resultados de las elecciones legislativas en una provincia: el peronismo le ganó a LLA

Mientras comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, con ocho provincias a la expectativa por posibles cambios, en La Rioja finalizó el conteo provisorio donde se revirtieron los resultados, y contrario a lo que se había mostrado el domingo tras los comicios, el peronismo se impuso aunque por poco margen.

Las legislativas 2025 en esa provincia dejaron un mapa político dividido, con una gran paridad entre Federales Defendamos La Rioja, del gobernador Ricardo Quintela, y La Libertad Avanza (LLA).

Resulta que el domingo, el Gobierno mostró los resultados parciales cuando el conteo lo tenía como gran ganador. Entonces, esa provincia se había «pintado» de violeta, y así quedó incluso hasta el lunes, ya que se había detenido la carga de datos.

Lo cierto es que este martes finalizó el escrutinio provisorio en La Rioja, y el peronismo provincial revirtió los resultados para pasar a ganar por 0,3%: 43,57% para Federales, contra 34,27% para LLA.

Más allá del cambio en los resultados, de todos modos se reparten las dos bancas que estaban en disputa: una para Gabriela Pedrali (Federales – oficialismo peronista) y la otra para Gino Visconti (La Libertad Avanza).