SE REVIRTIERON LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN UNA PROVINCIA: EL PERONISMO LE GANÓ A LLA
Como el Gobierno detuvo la carga da datos, el domingo ganaba La Libertad Avanza en esa provincia, pero una vez finalizado el conteo provisorio, fue el peronismo el que se impuso.
Lo cierto es que este martes finalizó el escrutinio provisorio en La Rioja, y el peronismo provincial revirtió los resultados para pasar a ganar por 0,3%: 43,57% para Federales, contra 34,27% para LLA.
Escrutinio definitivo de las elecciones legislativas
El recuento oficial será clave en ocho provincias estratégicas, entre ellas Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro, donde los márgenes ajustados podrían alterar tanto el color político de los distritos como la distribución de bancas.
De hecho, en algunos casos, los resultados podrían invertirse, pasando de una fuerza a otra en la asignación de escaños.
Mientras que el escrutinio definitivo en Chaco comenzó este martes a las 18 horas, en La Plata se inicia el miércoles donde la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires estableció cronograma ininterrumpido, mediante una resolución firmada por Jorge Eduardo Di Lorenzo (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Hilda Kogan (presidenta de la Suprema Corte bonaerense) y Alejo Ramos Padilla (juez federal con competencia electoral).