RACING EMPATÓ CON FLAMENGO 0 A 0 POR LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

Racing empató con Flamengo 0 a 0 en las semifinales de la Copa Libertadores, lo que resultó en la eliminación de Racing. El partido finalizó sin goles, y en la definición por penales, Flamengo avanzó. Las estadísticas del encuentro reflejan que Racing tuvo una posesión del 59% y realizó 16 tiros al arco, mientras que Flamengo tuvo un 41% de posesión y 6 tiros. Un momento destacado fue la expulsión de Gonzalo Plata de Flamengo a los 10 minutos del segundo tiempo. A pesar de la ventaja numérica, Racing no logró convertir sus oportunidades, incluyendo una notable atajada del arquero Agustín Rossi ante un disparo de Luciano Vietto. El partido se desarrolló en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde Racing buscaba un resultado positivo para avanzar a la final. Sin embargo, la falta de goles y la eliminación marcan un nuevo capítulo en su historia en la Copa Libertadores.