Jue. Oct 30th, 2025

RACING EMPATÓ CON FLAMENGO 0 A 0 POR LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

By Redaccion 28 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El partido terminó sin goles y el equipo brasileño obtuvo la clasificación por su victoria 1-0 en Río de Janeiro. Los dirigidos por Gustavo Costas jugaron más de media hora con un hombre más por la expulsión de Gonzalo Plata pero no pudieron quebrar la resistencia del arquero Agustín Rossi, que fue figura.

Racing empató con Flamengo 0 a 0 en las semifinales de la Copa Libertadores, lo que resultó en la eliminación de Racing. El partido finalizó sin goles, y en la definición por penales, Flamengo avanzó. Las estadísticas del encuentro reflejan que Racing tuvo una posesión del 59% y realizó 16 tiros al arco, mientras que Flamengo tuvo un 41% de posesión y 6 tiros. Un momento destacado fue la expulsión de Gonzalo Plata de Flamengo a los 10 minutos del segundo tiempo. A pesar de la ventaja numérica, Racing no logró convertir sus oportunidades, incluyendo una notable atajada del arquero Agustín Rossi ante un disparo de Luciano Vietto. El partido se desarrolló en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde Racing buscaba un resultado positivo para avanzar a la final. Sin embargo, la falta de goles y la eliminación marcan un nuevo capítulo en su historia en la Copa Libertadores.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com