Vie. Sep 19th, 2025

REUNIÓN CON EL CEF N°16

By Redaccion 2 horas ago

La intendente, Lic. Marcela Duarte mantuvo un encuentro con integrantes del CEF N°16, donde se dialogó sobre la situación edilicia de la institución y el valioso trabajo que llevan adelante día a día en beneficio de niños, jóvenes y familias de nuestra comunidad.
🏐 Asimismo, se destacó el acompañamiento a la Liga de Vóley y próximamente a la Liga de Fútbol Infantil, espacios que fomentan el deporte, la inclusión y la participación de nuestros chicos.
✅ Continuamos impulsando políticas que fortalezcan el desarrollo deportivo y promuevan oportunidades para todos.

