REUNIÓN CON EL CEF N°16
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La intendente, Lic. Marcela Duarte mantuvo un encuentro con integrantes del CEF N°16, donde se dialogó sobre la situación edilicia de la institución y el valioso trabajo que llevan adelante día a día en beneficio de niños, jóvenes y familias de nuestra comunidad.
Asimismo, se destacó el acompañamiento a la Liga de Vóley y próximamente a la Liga de Fútbol Infantil, espacios que fomentan el deporte, la inclusión y la participación de nuestros chicos.
Continuamos impulsando políticas que fortalezcan el desarrollo deportivo y promuevan oportunidades para todos.