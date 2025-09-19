ENTREGA DE PASTURA A PRODUCTORES DE»SAN AGUSTÍN «
La Secretaría de Producción y Desarrollo Local concretó una nueva entrega de pastura a productores de la zona de San Agustín, en el marco de las acciones que lleva adelante la Municipalidad de Juan José Castelli para acompañar al sector en este difícil contexto.
Desde hace meses, el municipio viene trabajando y preparándose para afrontar la escasez de pastura que afecta a pequeños productores y pone en riesgo el sostenimiento de sus rodeos. En la jornada de hoy, se distribuyeron rollos de pasto destinados a paliar en gran medida esta problemática.
El intendente Pío Sander acompañó al equipo de Producción durante el recorrido lote por lote, garantizando que la asistencia llegue directamente a quienes más lo necesitan.
“Este período de salida del invierno es realmente complejo, ya que el pasto demora en reponerse y recuperarse. Por eso, desde el municipio trabajamos para estar presentes y asistir a los productores en esta situación tan difícil”, señaló Sander.
Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de respaldar a los pequeños productores, sosteniendo el trabajo en el campo y fortaleciendo el desarrollo local.