ENTREGA DE PASTURA  A PRODUCTORES DE»SAN AGUSTÍN «

By Redaccion

🌾La Secretaría de Producción y Desarrollo Local concretó una nueva entrega de pastura a productores de la zona de San Agustín, en el marco de las acciones que lleva adelante la Municipalidad de Juan José Castelli para acompañar al sector en este difícil contexto.
🚜Desde hace meses, el municipio viene trabajando y preparándose para afrontar la escasez de pastura que afecta a pequeños productores y pone en riesgo el sostenimiento de sus rodeos. En la jornada de hoy, se distribuyeron rollos de pasto destinados a paliar en gran medida esta problemática.
👉El intendente Pío Sander acompañó al equipo de Producción durante el recorrido lote por lote, garantizando que la asistencia llegue directamente a quienes más lo necesitan.
“Este período de salida del invierno es realmente complejo, ya que el pasto demora en reponerse y recuperarse. Por eso, desde el municipio trabajamos para estar presentes y asistir a los productores en esta situación tan difícil”, señaló Sander.
Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de respaldar a los pequeños productores, sosteniendo el trabajo en el campo y fortaleciendo el desarrollo local.

