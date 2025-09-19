ALLANAMIENTOS EN FONTANA Y RESISTENCIA: DETENIDOS POR ABUSO DE ARMAS Y DROGAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se incautaron una motocicleta, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

En la mañana de este viernes, efectivos de la comisaria Tercera de fontana llevaron a cabo tres allanamientos en distintos domicilios de Fontana y Resistencia, en el marco de una investigación por supuesto abuso de armas.

En el primer domicilio ubicado en Pasaje Salta al 3300 aproximadamente, procedieron a la demora de un hombre de 31 años, y al secuestro de una motocicleta marca Honda wave, por ser de interés en la causa.

En la siguiente vivienda ubicada en Pasaje Salta y Santiago del Estero del barrio Villa Oro, en la cual no hallaron elemento de interés.

Por ultimo en la última ubicada en Santiago del Estero al 3100 estimativamente, no se hallaron elementos vinculados a la investigación principal, asimismo incautaron como secuestro impostergable una balanza, 9 plantines de marihuana, envoltorios con cocaína 9,7 gramos y marihuana con un peso de 5,4 gramos, además de $16.160 en efectivo. Procediéndose a la demora de una mujer de 38 años.

Finalmente la magistratura en turno, dispuso la aprehensión del hombre en la causa investigada, en tanto la mujer fue notificada de su aprehensión en la causa supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefaciente.

