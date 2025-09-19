FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEPORTIVO RIESTRA VS. GIMNASIA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Deportivo Riestra vs. Gimnasia: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.