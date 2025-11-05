REUNIÓN CLAVE EN VILLA RÍO BERMEJITO PARA ABORDAR PROBLEMÁTICAS LOCALES

El intendente municipal, Omar Reis , lideró una importante reunión con Julio Fantín, subsecretario de Agricultura de la provincia del Chaco y presidente de la Asociación de Consorcios Camineros. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar diversas problemáticas que afectan a las localidades de Villa Río Bermejito y la zona comprendida por el ejido municipal. Entre los temas centrales, se destacaron los consorcios rurales y otros asuntos relevantes para la administración provincial y el área de producción.