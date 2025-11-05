REUNIÓN CLAVE EN VILLA RÍO BERMEJITO PARA ABORDAR PROBLEMÁTICAS LOCALES
El intendente municipal, Omar Reis , lideró una importante reunión con Julio Fantín, subsecretario de Agricultura de la provincia del Chaco y presidente de la Asociación de Consorcios Camineros. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar diversas problemáticas que afectan a las localidades de Villa Río Bermejito y la zona comprendida por el ejido municipal. Entre los temas centrales, se destacaron los consorcios rurales y otros asuntos relevantes para la administración provincial y el área de producción.
La reunión contó con la participación del nuevo secretario de gobierno, Cristian Radojkovic quien tuvo su primer acercamiento con funcionarios provinciales. Además, fue invitado el intendente de Quitilipi «Quitito» Lovey, así como el presidente de Consorcios Camineros, Pedro Radojkovic. Durante el encuentro, se analizaron a fondo las problemáticas específicas que impactan al municipio de Villa Río Bermejito, buscando soluciones conjuntas y estrategias de desarrollo.