VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DEL NORTE GRANDE CON SAUDI EXPORTS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, junto a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mantuvieron un encuentro con representantes de Saudi Exports Development Authority, el organismo gubernamental de Arabia Saudita encargado de promover las exportaciones no petroleras y fortalecer inversiones internacionales del Reino Saudí.

La reunión, desarrollada en el marco de la gira del Norte Grande, permitió intercambiar información estratégica sobre las potencialidades productivas de la región, así como evaluar oportunidades de cooperación en materia de comercio exterior y logística para facilitar el ingreso de productos argentinos al mercado saudí y de Oriente Medio.

Saudi Exports cuenta con una red de vinculación en América Latina y manifestó interés en conocer más sobre el desarrollo agroindustrial, energético y alimentario del norte argentino.

“El Norte Grande tiene capacidad para crecer en las exportaciones al mundo y estamos generando nuevos vínculos para abrir mercados y atraer inversiones”, destacó Zdero.

“Queremos que los productos de la región compitan a nivel global y esta es una gran oportunidad para mostrar nuestro potencial”, agregó.

Además, el gobernador subrayó que la diversificación comercial es clave para el desarrollo productivo, la generación de empleo y la competitividad de las provincias del norte.

Del encuentro también participaron el Dr. Martín Braillard Poccard y el subsecretario de Modernización del Chaco, Federico Valdés, quienes acompañan la agenda institucional y técnica de la misión.

Relacionado