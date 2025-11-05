HERMOSO CAMPO: TORMENTA CON GRANIZO Y FUERTES VIENTOS PROVOCÓ DAÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante la noche del martes, una intensa tormenta eléctrica acompañada por caída de granizo y ráfagas de viento afectó a la localidad de Hermoso Campo, provocando distintos daños materiales y cortes de servicios.



El fenómeno se registró alrededor de las 22:15, ocasionando la caída de la antena de Ecom Chaco ubicada en la parte trasera de la Comisaría local, lo que a su vez generó daños en el muro perimetral del acceso de móviles policiales.

Ante la situación, personal de la dependencia inició un relevamiento por los distintos barrios con el objetivo de constatar posibles daños y brindar asistencia a los vecinos que lo requieran.

Como consecuencia del temporal, se produjo además el corte del suministro eléctrico y la interrupción del servicio de internet en gran parte de la zona.

