QUITILIPI: OPERATIVO “LINCE”: CUATRO DEMORADOS Y SECUESTRO DE MOTOCICLETA Y ARMAS BLANCAS

Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi realizaron un operativo de control en distintos barrios de la ciudad, en el marco del servicio de seguridad preventiva motorizado “Lince”.

Entre la 1 y las 3:15 de la mañana, el personal policial intervino en los barrios La Tablada y Quinta N° 49, donde procedió a la demora de cuatro personas y al secuestro de diversos elementos.

Entre los objetos incautados figuran una motocicleta Honda Wave 110 cilindradas sin dominio colocado, en regular estado de conservación; un cuchillo tipo de cocina de unos 20 centímetros y una gomera artesanal con horqueta de madera.

Los demorados, junto con los secuestros, fueron trasladados y puestos a disposición de la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi para los fines legales correspondientes.

