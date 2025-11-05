AVIA TERAI: APREHENDIERON A UN HOMBRE ARMADO TRAS AMENAZAS Y AGRESIONES A VECINOS DE LA ZONA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un operativo policial terminó con la aprehensión de un sujeto acusado de protagonizar un violento episodio en el que varias personas resultaron amenazadas con armas y con lesiones leves.



El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 de este martes en el barrio Norte, cuando tres vecinos denunciaron haber sido agredidos y amenazados por un hombre de 32 años, con un arma de fuego casera y un cuchillo.

Ante la gravedad del caso, la Comisaría de Avia Terai solicitó apoyo a la Sección Rural local y a la Comisaría de Napenay, coordinando un operativo conjunto en la zona. Tras un amplio rastrillaje, el sospechoso fue localizado e identificado, procediéndose a su detención.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera, una vaina servida, un cuchillo y cinco cartuchos calibre .22.

Intervino la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, que dispuso la notificación de aprehensión en las causas por “Supuestas Amenazas con Arma de Fuego, Arma Blanca, Lesiones, Daños” e “Infracción al Artículo 189 BIS Del CÓDIGO PENAL” y el traslado del detenido, junto con las actuaciones y los elementos secuestrados, a sede judicial.

