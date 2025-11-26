RESISTENCIA TRES DETENIDOS POR UN ROBO A MANO ARMADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Uno de ellos era buscado por la justicia.

Esta tarde, los agentes de la División Sustracción vehicular incautaron un Zanella ZB que fue robada a un ciudadano de 31 años a punta de arma de fuego. Durante esta misma intervención, los efectivos detuvieron a tres sospechosos que manipulaban el vehículo y uno de ellos tenía un pedido de captura.

El robo habría ocurrido ayer en calle Roque Sáenz Peña al 1900, aproximadamente, cuando los sospechosos, a punta de un arma de fuego, sustrajeron el vehículo en mención. Los agentes de la división Sustracción Vehicular investigaron el caso y esta tarde lograron esclarecerlo.

Cerca de las 17 de hoy, en la esquina de avenida Chaco y canal Quijano, detuvieron a tres hombres de 41, 37 y 31 años que manipulaban el vehículo en cuestión. Además, al corroborar los datos de los ciudadanos con el Sistema de Gestión Biométrica, descubrieron que el de 37 años tenía un pedido de captura activo.

