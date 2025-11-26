DONALD TRUMP, TRAS EL TIROTEO CERCA DE LA CASA BLANCA: «EL ANIMAL QUE DISPARÓ PAGARÁ UN PRECIO MUY ALTO»
El presidente de los Estados Unidos explotó, incluso antes de saber que los oficiales heridos habían muerto. Su mensaje en redes sociales.
Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos perdieron la vida a raíz de un tiroteo ocurrido este miércoles en Washington D.C., a pocos metros de la Casa Blanca. El agresor, quien también resultó herido de gravedad durante el ataque, ha sido detenido y puesto bajo custodia.
En este sentido, el gobernador del estado de West Virginia, Patrick Morrisey, confirmó en las últimas horas el deceso de ambos militares, quienes sucumbieron a las lesiones sufridas en el incidente. El tiroteo se desarrolló sobre el mediodía en las inmediaciones de Farragut Square, una zona ubicada a tan solo dos cuadras de la Casa Blanca.