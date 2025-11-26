DONALD TRUMP, TRAS EL TIROTEO CERCA DE LA CASA BLANCA: «EL ANIMAL QUE DISPARÓ PAGARÁ UN PRECIO MUY ALTO»

Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos perdieron la vida a raíz de un tiroteo ocurrido este miércoles en Washington D.C., a pocos metros de la Casa Blanca. El agresor, quien también resultó herido de gravedad durante el ataque, ha sido detenido y puesto bajo custodia.

En este sentido, el gobernador del estado de West Virginia, Patrick Morrisey, confirmó en las últimas horas el deceso de ambos militares, quienes sucumbieron a las lesiones sufridas en el incidente. El tiroteo se desarrolló sobre el mediodía en las inmediaciones de Farragut Square, una zona ubicada a tan solo dos cuadras de la Casa Blanca.

Una vez advertido lo sucedido, Donald Trump utilizó su red social para pronunciarse desde Florida, donde se encuentra actualmente: «El animal que disparó a los dos guardias nacionales, que resultaron gravemente heridos y ahora se encuentran en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto», dijo el presidente de Estados Unidos, previo a conocerse que los oficiales habían muerto.

Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas«, a través de su perfil en Truth Social. Y concluyó: «Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes». Luego, agregó: ««, a través de su perfil en Truth Social. Y concluyó: