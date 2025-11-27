JUBILADOS ANSES: LOS MONTOS Y LAS FECHAS CONFIRMADAS DE LOS HABERES DE DICIEMBRE
El organismo dio a conocer los valores de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
Jubilación mínima y máxima en diciembre 2025
La jubilación mínima quedará conformada de la siguiente manera:
Haber mínimo base: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Este valor combina aumento, refuerzo y aguinaldo, lo que convierte a diciembre en uno de los meses con mayor ingreso acumulado del año para quienes se encuentran en la base previsional.
Para los jubilados con haberes más elevados, ANSES confirmó los siguientes importes:
Haber máximo base: $2.293.796,92
Medio aguinaldo: $1.146.898,46
Total a cobrar en diciembre: $3.440.695,38
En este caso, los titulares de la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está dirigido a los haberes mínimos y beneficios asociados.
PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)
La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, también recibirá aumento, aguinaldo y bono de refuerzo.
Haber base: $272.703,67
Bono de $70.000
Aguinaldo: $136.351,83
Total a cobrar en diciembre: $479.055,50
La PUAM continúa siendo una de las prestaciones más reforzadas dentro del esquema previsional por su alcance social y su función como contención económica.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez
Estas pensiones, que equivalen al 70% de la mínima, también están alcanzadas por el aumento, el bono y el SAC.
Haber base: $238.615,71
Bono de $70.000
Aguinaldo: $119.307,85
Total a cobrar en diciembre: $427.923,56
Este grupo de beneficiarios compone uno de los segmentos más vulnerables del sistema, por lo que diciembre será clave para recomponer parte del ingreso perdido durante el año.
PNC Madre de Siete Hijos
Estas titulares cobran el equivalente a la jubilación mínima y por lo tanto también perciben el triple refuerzo completo:
Haber base: $340.879,59
Bono de $70.000
Aguinaldo: $170.439,79
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono extraordinario se pagará a:
Jubilados y pensionados que cobren la mínima.
Titulares de PUAM.
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez.
PNC madre de siete hijos (que ya cobran la mínima).
Quienes perciban haberes superiores a la mínima no cobrarán el bono, aunque sí recibirán el aumento y el medio aguinaldo.
Calendario de pagos de diciembre
Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima
DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre
DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre
DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre
DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre