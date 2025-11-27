PRODUCTORES CHAQUEÑOS COMIENZAN A RECIBIR AUTORIZACIONES SISTÉMICAS DE CARTAS DE PORTE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En las últimas horas, se habilitó la autorización sistémica de las Cartas de Porte solicitadas por excepción, un trámite que numerosos productores chaqueños esperaban para avanzar con el inicio de la cosecha.

La situación venía siendo pedida por el Ministerio de la Producción del Chaco, que reclamaba una adecuación del sistema a la realidad productiva regional.

Según confirmaron desde el sector, varios de ellos lograron completar el procedimiento sin inconvenientes, lo que indica que el circuito administrativo empieza a normalizarse.

A pesar de este avance, se sigue trabajando porque productores y entidades rurales señalan que la herramienta continúa operando bajo un esquema diseñado para la Pampa Húmeda, donde el calendario productivo es distinto. En el norte del país, las cosechas comienzan antes y esta descoordinación provoca demoras, obligando a presentar pedidos de excepción para obtener las Cartas de Porte a tiempo.

El objetivo es evitar nuevos retrasos en plena campaña y garantizar previsibilidad para los productores que dependen de estas autorizaciones para trasladar su producción. “Por eso, esto representa un avance significativo para nuestros productores”- manifestó el ministro Dudik.

