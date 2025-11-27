ESTE JUEVES 27: EL IPDUV REALIZARÁ EL SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS EN CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 27 de noviembre, a las 12 horas, se llevará a cabo el Sorteo Público de Viviendas en el Club Sportivo Central Norte de Concepción del Bermejo, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

El sorteo se desarrollará mediante un sistema de segmentación por categorías, que contempla las distintas realidades y necesidades de los hogares de la localidad. Las categorías incluyen familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad, con el objetivo de asegurar un acceso justo y equitativo a las viviendas.

El padrón definitivo permanecerá disponible para consulta pública hasta instantes previos al inicio del sorteo, garantizando transparencia en el proceso y permitiendo que cada familia verifique su inclusión antes de la adjudicación.

Podrán participar las familias inscriptas en el padrón provisorio de postulantes, que cumplen con el requisito de contar con ingresos mínimos superiores a 650.000 pesos por grupo familiar.

La realización de este sorteo representa un avance significativo dentro de las políticas provinciales de acceso a la vivienda y da respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Concepción del Bermejo.

