Jue. Nov 27th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Jueves 27 de noviembre

En 📍 Juan J. Castelli

De 8:30 a 12 Hs- Operativo Provincial sobre inscripción al subsidio energético nacional.
Lugar: Salón Gabriela Mistral.

En 📍 Sáenz Peña

De 14:30 a 17:30 Hs- Jornada sobre Actualización en Vacunas destinada a médicos y obstetras.
Lugar: Centro Cultural (11 entre 14 y 16)
-Departamento de Inmunizaciones – Región
Sanitaria VIl, Ministerio de Salud.
Enlace de inscripción:
https://surl.li/atqwyu

 

