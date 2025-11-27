AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 27 de noviembre

En 📍 Juan J. Castelli

De 8:30 a 12 Hs- Operativo Provincial sobre inscripción al subsidio energético nacional.

Lugar: Salón Gabriela Mistral.

En 📍 Sáenz Peña

De 14:30 a 17:30 Hs- Jornada sobre Actualización en Vacunas destinada a médicos y obstetras.

Lugar: Centro Cultural (11 entre 14 y 16)

-Departamento de Inmunizaciones – Región

Sanitaria VIl, Ministerio de Salud.

Enlace de inscripción:

https://surl.li/atqwyu

💪 Los esperamos‼️

