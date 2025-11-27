AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 27 de noviembre
En 📍 Juan J. Castelli
De 8:30 a 12 Hs- Operativo Provincial sobre inscripción al subsidio energético nacional.
Lugar: Salón Gabriela Mistral.
En 📍 Sáenz Peña
De 14:30 a 17:30 Hs- Jornada sobre Actualización en Vacunas destinada a médicos y obstetras.
Lugar: Centro Cultural (11 entre 14 y 16)
-Departamento de Inmunizaciones – Región
Sanitaria VIl, Ministerio de Salud.
Enlace de inscripción:
https://surl.li/atqwyu
💪 Los esperamos‼️