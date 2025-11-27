EL PUERTO DE BARRANQUERAS POTENCIA SU ROL: NUEVAS EXPORTACIONES A CHINA E ISRAEL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Puerto Barranqueras continúa fortaleciendo su crecimiento y presencia en los mercados internacionales, mediante nuevas operaciones logísticas desarrolladas junto a Gama Grupo Comercial.

En esta oportunidad, la consolidación de dos contenedores con 42 toneladas de carbón premium, originado en Pozo del Tigre, provincia de Formosa, con destino al Puerto de Haifa, en Israel y además, se concretó la carga de 28 toneladas de palo de mora amarilla con destino a China.

La primera, se trata de empresarios formoseños que realizan por primera vez una consolidación de dos contenedores en el Puerto Barranqueras, un hecho que marca un hito para la logística regional y abre nuevas oportunidades para futuras exportaciones.

Estas operaciones también proyectan próximos envíos hacia otros destinos internacionales en los próximos meses, fortaleciendo el vínculo comercial y aumentando la competitividad de la región.

Las acciones reafirman la capacidad operativa de la Terminal Portuaria y su rol estratégico como punto logístico clave para el crecimiento del comercio exterior argentino.

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, agradeció a los empresarios por elegir los servicios del Puerto y destacó el compromiso del equipo portuario para garantizar operaciones ágiles y sin inconvenientes.

Asimismo, Azula agradeció el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, cuyo apoyo permanente-señaló-resulta fundamental para impulsar cada operación que fortalece la proyección internacional del Puerto de Barranqueras.

Relacionado