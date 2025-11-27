EL INTENDENTE PÍO SANDER SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DE UNICEF Y DEL EQUIPO PROVINCIAL DE MUNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander mantuvo una importante reunión con integrantes de UNICEF, entre ellos Nicolás Alfieri y Lucía Ragone, quienes forman parte del Equipo de Coordinación de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia).



También participaron Cecilia Ferreyra y Marcelo Barrios, de la Subsecretaría de Municipios de la Provincia del Chaco 🏛️.

Esta visita se da en el marco del recorrido que UNICEF y el equipo provincial realizan por los cinco municipios del Chaco: Juan José Castelli, San Bernardo, Resistencia y Fontana, iniciando hoy la primera jornada de trabajo 🚗📍.

El Chaco se encuentra en un momento clave, ya que los municipios están transitando su segundo año de implementación de los tres contemplados en sus planes de acción 📘📈.

En el caso de Castelli, se destacó el firme compromiso del intendente Pío Sander y su equipo para continuar avanzando hacia el tercer año de implementación en las dos líneas temáticas priorizadas por el municipio:

🔹 Entornos libres de violencia

🔹 Acceso a la gestión menstrual igualitaria

A nivel nacional, la iniciativa MUNA cuenta con 160 municipios de 10 provincias, todos comprometidos en priorizar a la niñez y la adolescencia en sus agendas locales 🇦🇷💙.

A la reunión se sumó el equipo de Familia, Igualdad y Género, encabezado por Solange Sander, y el coordinador de Juventudes, Nicolás Gómez. Además participaron el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y la concejal Cynthia Beatriz Frías 👥.

Durante el encuentro se dialogó sobre los desafíos que se vienen abordando junto a las instituciones educativas de la ciudad mediante talleres y charlas destinadas a las y los adolescentes 🎓🗣️.

Las y los participantes coincidieron en que, aunque los contextos pueden ser diferentes, las problemáticas de las y los jóvenes son similares, por lo que resulta fundamental continuar trabajando de manera articulada 🤲💬.

Se destacó además que Castelli se diferencia por el compromiso del intendente, quien expresó su preocupación y la total disposición del municipio para seguir profundizando estas acciones

