RESISTENCIA: TRAS UN DESORDEN FAMILIAR, UN HOMBRE INTENTÓ APUÑALAR A UN POLICÍA Y TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue puesto a disposición de la justicia por resistencia y atentado contra la autoridad.

Ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando efectivos de la Comisaría Segunda Metropolitana intervinieron en un desorden familiar que terminó con un empleado policial herido y un hombre detenido por resistencia y atentado contra la autoridad.

El hecho ocurrió cerca de las 00:15, en una vivienda ubicada sobre la calle José Luna al 200, tras un llamado que alertó sobre una situación de violencia doméstica. Al arribar, los agentes fueron recibidos por una joven de 26 años, quien desesperada informó que su hermano estaba fuera de control dentro de la casa.

Al ingresar para intentar calmarlo, el sujeto de 28 años, tomó un cuchillo y trató de agredir a los uniformados. Finalmente, lograron controlar la situación y demorar al sujeto.

Durante el procedimiento, el agresor fue trasladado al Hospital Perrando para su atención médica. En el lugar se secuestró el cuchillo de 15 centímetros de hoja utilizado durante el incidente.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, el hombre fue notificado de su aprehensión en la causa “Supuesto Resistencia y Atentado Contra la Autoridad y Lesiones”, quedando a disposición de la Justicia.

Relacionado