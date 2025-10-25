CASTELLI: EL PULMÓN VERDE YA LLEVA EL NOMBRE DE ENZO GABRIEL FERRARI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes 24 de octubre, en el Pulmón Verde de nuestra ciudad, se vivió un momento muy especial y cargado de emoción: la imposición del nombre de este espacio icónico, que desde hoy se denomina oficialmente “Pulmón Verde Enzo Gabriel Ferrari”.

El acto contó con la presencia del intendente Pío Sander, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, y el coordinador de Ambiente Daniel Nuske, el secretario general del gremio municipal Paulino Sánchez, junto a vecinos y familiares de quien fuera el gran impulsor de este espacio.

Durante la ceremonia, el intendente recordó con profundo afecto a Enzo Ferrari, destacando su compromiso, su visión y su incansable trabajo para transformar este lugar en un verdadero símbolo ambiental y recreativo de la ciudad. 🌱✨

Cabe destacar que Enzo Ferrari, además de haber sido secretario de Ambiente, fue el creador de la Escuela Municipal de Karate 🥋, actividad que desarrolló durante muchos años junto a un numeroso grupo de alumnos.

En homenaje a su legado, su hijo Agustín Ferrar, hoy al frente de la escuela— participó junto a los alumnos en una demostración especial de karate, en recuerdo de quien fuera su sensei.

🌿 La jornada culminó con una actividad ambiental: el canje de botellas plásticas por plantines, en la que se entregaron más de 200 ejemplares de distintas especies arbóreas. Una acción que reafirma el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente y la promoción de prácticas sustentables. ♻️🌳

📌Acompañaron este sentido homenaje secretarios subsecretarios y coordinadores de las diferentes áreas municipales .

