RESISTENCIA: OPERATIVOS NOCTURNOS CULMINARON CON VARIAS DETENCIONES

Intervino personal de la División Patrulla Preventiva Metropolitana. Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y arrojaron como resultado cinco personas demoradas, varios secuestros y la recuperación de bienes sustraídos.



El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 23:00, en la intersección de avenida Italia y calle Lestani, donde los efectivos acudieron tras un llamado por un supuesto robo en un domicilio. Los agentes constataron que desconocidos habían ingresado a una vivienda tras forzar una reja desde el techo y, momentos después, demoraron a un hombre de 33 años que coincidía con las descripciones aportadas por los vecinos.

En su poder secuestraron una mochila negra con sábanas, prendas de vestir, artículos de perfumería y otros elementos, cuya procedencia no pudo justificar. El demorado y los secuestros fueron trasladados a la Comisaría Octava, quedando a disposición de la Justicia.

Minutos más tarde, en el pasaje Yaguareté al 2800, los uniformados detuvieron a un joven de 26 años que promovía desorden en la vía pública utilizando una pistola de juguete. El sujeto también habría agredido a una mujer de 66 años, vecina del lugar, quien fue invitada a formalizar la denuncia. El arma de juguete fue secuestrada y el implicado trasladado a la Comisaría Cuarta.

Casi en simultáneo, otro móvil intervino en calle Fortín Alvarado al 900, donde fue demorado un hombre de 30 años en situación de calle, quien fue denunciado por sustraer un par de sandalias desde un local comercial de la avenida San Martín. El elemento fue recuperado y entregado a su propietario, mientras que el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Tercera.

En otro operativo de control, el personal de la Patrulla identificó en avenida Alberdi al 2500 a un hombre de 43 años sobre quien pesaba un pedido de detención activo emitido por el Equipo Fiscal N.º 5, en una causa por “Desobediencia judicial y violación de domicilio en contexto de violencia de género”. El sujeto fue puesto a disposición de la Comisaría Décima Metropolitana.

Finalmente, a las 2:30 de la madrugada, en la intersección de avenidas Castelli y Urquiza, los agentes intervinieron ante un caso de violencia en la vía pública, donde un hombre de 28 años estaba agrediendo a una inspectora de tránsito municipal. El agresor fue demorado y trasladado a la Comisaría Quinta, mientras que la víctima fue invitada a realizar la denuncia correspondiente.

