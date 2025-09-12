RESISTENCIA: TERMINÓ APREHENDIDO AL INTENTAR INGRESAR MARIHUANA OCULTA EN PRODUCTOS DE HIGIENE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La persona fue notificada de la infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas, cuando un joven de 24 años, se presentó en la Comisaría Undécima con intenciones de entregar elementos de higiene personal para un detenido.

El destinatario de los productos se encuentra privado de la libertad por una causa de “Supuesta Privación Ilegítima de la Libertad”. Durante la inspección de rutina que realiza el personal de guardia, el llavero en turno detectó elementos ocultos dentro del envase de un acondicionador: un cable USB, un chip telefónico, y tres envoltorios tipo bochitas con una sustancia vegetal amarronada.

Inmediatamente se solicitó la intervención del personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos (D.G.C.P.), quienes realizaron las pruebas de campo y pesaje, determinando que se trataba de 13 gramos de marihuana.

Por disposición del Fiscal Antidrogas en turno, procedieron al secuestro de la sustancia y a la aprehensión del joven, quien quedó vinculado a una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

