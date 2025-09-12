ECOM CHACO NORMALIZÓ EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁMITES, TRAS INCONVENIENTE TÉCNICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El inconveniente se debió a una falla en un dispositivo, lógico durante tareas de mantenimiento y no a un ataque cibernético, descartándose cualquier compromiso en la seguridad de la información.La recuperación del sistema incluyó:-Sustitución completa del equipamiento defectuoso.-Restauración de datos desde copias de seguridad verificadas.-Implementación de un plan de reactivación escalonado en todas las jurisdicciones.-Refuerzo de protocolos de contingencia y monitoreo preventivo.El proceso de restablecimiento culminó este jueves 11 con la habilitación de la sección “Mis Trámites” en Tu Gobierno Digital, permitiendo a la ciudadanía iniciar y seguir gestiones en línea con normalidad.

ECOM CHACO agradece a los organismos provinciales y a la ciudadanía por la colaboración y comprensión y ratifica la continuidad de la transparencia de los servicios digitales gubernamentales.