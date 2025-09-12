BUSCAMOS A PELOZO MATIAS DE 28 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Barranqueras, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de Matías Nicolás Pelozo, de 28 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueño, cabello lacio negro. Usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía campera negra, tipo rompe viento, pantalón jean negro, y zapatillas azul. Conducía una honda wave, color roja. Se le ha visto por última vez en Calle Ameguino en fecha 11/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Barranqueras al 3624223205 o al servicio de emergencias 911.-

