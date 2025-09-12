BASAIL: DEMORAN A UNA PERSONA CON COCAINA Y RECUPERAN UNA BICICLETA INFANTIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre tenía una bochita de 1,2 gramos de la sustancia blanquecina. En otra intervención restituyen una bicicleta de niño.

Los procedimientos fueron realizados por los agentes de la localidad en hora de la madrugada. Primeramente, un hombre de 28 años, fue demorado en la vía pública, este tenía entre los bolsillos de su campera un envoltorio de polietileno con una sustancia blanquecina.

Por tal motivo, solicitaron presencia del personal de la División Microtráfico, quienes mediante prueba de campo confirmaron que era clorhidrato de cocaína. El pesaje arrojó un total de 1,2 gramos.

Tras la consulta con la Fiscal Antidrogas N°2, Dra. Ana Benítez, se dispuso que el hombre fuera notificado de la causa “Supuesta Infracción a la Ley N°23.737” en libertad, y se procediera al secuestro del estupefaciente.

En la siguiente intervención, una ciudadana de 45 años, denunció que desde el patio de su vivienda, se llevaron una bicicleta infantil, rodado n°16, color azul.

Rápidamente, los efectivos rastrillaron la zona del ilícito y en una zona boscosa, observaron a un sujeto con el bien sustraído. Este al notar la presencia policial, arrojó la bici entre la maleza y huyó perdiéndose de vista de la prevención.

Finalmente, la bicicleta infantil, fue secuestrada y luego restituida a la ciudadana tras acta de reconocimiento. La Fiscalía de turno dispuso continuar con las tareas investigativas para identificar al autor del hecho.

