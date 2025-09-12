RESISTENCIA: INTENTÓ HUIR DE LA POLICÍA TRAS ROBAR UN CELULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la División C.O.M. El damnificado realizó la denuncia del hecho y el presunto autor fue notificado de su situación legal.

Esta madrugada, efectivos motorizado realizaban un control vehicular por calle Catamarca al 700, cuando observaron una moto circulando en contramano por la avenida Lavalle. Este al notar la presencia policial, intentó huir pero, al ejecutar una maniobra evasiva, pierde el control del rodado y cae al suelo.

Seguidamente, fue demorado e identificado. Asimismo, en el lugar se presentó un joven de 18 años, aduciendo que minutos antes esta persona le habría robado su teléfono celular.

De esta manera, en poder del presunto autor, secuestraron dos teléfonos celulares y una Honda wave, que fueron traslados hacia la comisaria segunda metropolitana.

Finalmente, en la unidad jurisdiccional llevaron a cabo la restitución del teléfono móvil y la denuncia. Por disposición de la fiscalía en turno, dispuso que el autor del hecho sea notificado de la aprehensión por “Supuesto Hurto”

Relacionado