RESISTENCIA TENÍA UN PEDIDO DE CAPTURA EN NEUQUÉN: LO ATRAPARON CON UN MOTOR ROBADO
El sospechoso fue detenido en el barrio San Cayetano de Resistencia. Llevaba una valija con un motor de motocicleta denunciado como sustraído y presentaba un pedido activo de detención por una causa de robo simple.
Efectivos de la Comisaría Sexta Metropolitana realizaban recorridas de prevención este jueves a las 13:30, cuando observaron a un hombre transportando en una valija roja, por la manzana 1 del barrio. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el objeto e intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros.
Dentro de la valija, los agentes hallaron un motor de motocicleta marca Motomel que coincidía con una denuncia de robo presentada días atrás por una vecina. Al consultar sus datos en el sistema SI.GE.BI, constataron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Neuquén en una causa por “Robo simple en grado de tentativa”.
Por disposición de la Fiscalía en turno, se dispuso su aprehensión en la causa por encubrimiento y se iniciaron las actuaciones correspondientes para comunicar la situación al Juzgado de Ejecución Penal de Neuquén.