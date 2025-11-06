EDUCACIÓN INICIÓ LA ADJUDICACIÓN DE CARGOS DOCENTES DE NIVEL INICIAL POR CONCURSOS CON EL OFRECIMIENTO DE 635 VACANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, realizó esta semana el acto de ofrecimiento de cargos de maestros/as de sección de Jardines Maternales y/o de Infantes correspondiente al Concurso de Traslado y Reincorporaciones Nº 53, en el Salón de Convenciones del Bicentenario, del Domo del Centenario de Resistencia.

Mientras que desde ayer y hasta el viernes 7 de noviembre durante la mañana, según puntaje de docentes de Nivel Inicial, se desarrollará el acto de ofrecimiento y adjudicación de cargos del Concurso de Ingreso a la Docencia Nº 52. En total se ofrecen 635 vacantes de ambos concursos, de las cuales el 50 % es para el Concurso de Traslado y Reincorporaciones y el otro 50 % para el Concurso de Ingreso. Cabe señalar que las vacantes no cubiertas en el Concurso N° 53 se suman a las del Concurso N° 52.

En el inicio del acto de adjudicación de cargos del Concurso de Traslado y Reincorporaciones acompañaron a los miembros oficiales y a los representantes de los sindicatos docentes que integran la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Descentralización Educativa, Marta Fassano; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora de Nivel Inicial, Beatriz Izquierdo, entre otras autoridades.

”Tenemos el compromiso de avanzar con la regularización que se logró de los concursos docentes»

La subsecretaria Fassano hablándoles a los docentes presentes, dijo: “Se lo que deben sentir en este momento, porque también pasamos por distintos lugares en la carrera docente; lograr a través de un concurso la estabilidad o el lugar que uno desea, es realmente muy importante”. A la vez que destacó que “la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, tiene el firme propósito de seguir avanzando en la regularización que se logró de los concursos docentes”.

Fassano señaló: “Hoy tenemos 635 cargos justamente porque hubo un momento en que no se pudo hacer el concurso, porque por distintas medidas judiciales no se podía avanzar. A partir del año 2024 se trabajó para que esto sea posible, que se fueron regularizando las distintas situaciones que se plantearon y hoy estamos aquí. Y podremos estar el próximo año con concursos de ascenso de jerarquía”, remarcó.

En ese sentido, expresó que el “Este ministerio tiene el firme compromiso de avanzar con todo aquello que prevé el Estatuto del Docente, y que tanto en el Nivel Inicial, en Bibliotecas o en el nivel Primario se detuvo por medidas judiciales, no porque las Juntas no llamaban todos los años; pero también tenemos la otra cuestión que es el nivel Secundario. Desde el año 2006 que no hay concursos de ingreso, hubo solo titularizaciones o de tipo masiva”, detalló, comentando que en este momento se aplica la Ley de Estabilidad y Garantía Laboral Docente.

Por su parte, la subsecretaria Sanchuk sostuvo que “desde el Ministerio de Educación y a través de las indicaciones que nos da la ministra Sofía Neidenoff, trabajar con las juntas y confiar desde ese lugar el trabajo que vienen haciendo, realmente se hace visible la palabra confiar. Confiar en que cada uno de los organismos hacen que el sistema educativo siga en ese engranaje que se necesita para seguir creciendo y por sobre todas las cosas, para dar la seguridad de que el docente siga en el lugar o elija en el lugar en el que quiera estar y con quien quiera estar”.

En este contexto, Sanchuk indicó, “esto también tiene que ver con la trayectoria del estudiante. La ministra, en las reuniones de gabinete, siempre dice no solo es la posibilidad de que el docente tenga la garantía de estar en el lugar que elija estar, sea titular y por sobre todas las cosas esté seguro, sino que además estamos garantizando que la trayectoria escolar de los estudiantes sea desde el lugar pedagógico como tenga que ser”. Agregó que esto también forma parte del orden en el ministerio, “como fue la indicación del gobernador Leandro Zdero, ordenar el sistema educativo y en eso estamos”.

Asimismo, la miembro oficial de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Cristina Mazzo, puntualizó que para el Concurso de Traslado y Reincorporaciones se inscribieron 562 docentes titulares para reubicarse en otros cargos. En tanto que desde mañana y hasta el viernes, que se realizará la adjudicación de cargos del Concurso de Ingreso, participarán 3640 docentes que no son titulares. Esta miembro de la Junta agradeció la colaboración y el apoyo de las autoridades del Ministerio y de los equipos técnicos para llevar adelante estos importantes actos de adjudicación de cargos docentes.

Los docentes deben concurrir con el DNI. Tienen relevo de funciones, a través de la Resolución N° 4830/2025 del Ministerio de Educación.

Las listas están exhibidas en la Plataforma de Tu Gobierno Digital, en la aplicación de SIE, sección Junta (Listados Vigentes).

