RESISTENCIA ROBO SILLAS DE UNA ESCUELA: Y FUE DETENIDO CUANDO INTENTABA VENDERLAS

El hecho ocurrió en un instituto educativo de Resistencia.

La Policía recuperó doce sillas plásticas y detuvo al sospechoso cuando intentaba comercializarlas.

Un hombre fue detenido por personal de la Comisaría Duodécima de Resistencia luego de sustraer doce sillas plásticas del Instituto Superior Técnico de Formación Profesional, ubicado sobre calle Mitre al 800 aproximadamente.

El sujeto habría trepado el muro perimetral del establecimiento y se llevó los elementos que estaban en uno de los salones.

Minutos después, fue interceptado por efectivos policiales mientras intentaba vender las sillas en las inmediaciones.

El hombre de 27 años, fue trasladado a la División Medicina Legal y quedó notificado en la causa por «Supuesto hurto con escalamiento”. En tanto, las sillas fueron restituidas al establecimiento educativo, en presencia de su director.

