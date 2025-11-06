RÁPIDA INTERVENCIÓN FUE DETENIDO TRAS LA DENUNCIA DE SU PAREJA Y RECUPERARON EL CELULAR SUSTRAÍDO.

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Patrulla Preventiva, intervinieron este jueves por la tarde en un hecho vinculado a un supuesto caso de violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:25, en una vivienda ubicada sobre avenida Urquiza al 2500 de esta ciudad. En el lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer de 30 años, quien denunció que durante la mañana había mantenido una discusión con su pareja, un joven de 20 años, quien además de agredirla, le sustrajo un teléfono celular marca Motorola modelo G4.

Ante la situación, los efectivos iniciaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al sospechoso, quien fue demorado. En su poder se secuestró el teléfono denunciado.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

