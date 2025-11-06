CHACO FORTALECE VÍNCULOS ECONÓMICOS CON ACCIÓ, LA AGENCIA DE COMPETITIVIDAD CATALANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de ACCIÓ, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (España) responsable de impulsar inversiones y proyectos de innovación a nivel global.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el contexto actual del país: “Argentina se abre nuevamente al mundo y es clave generar alternativas que promuevan inversiones y trabajo”, afirmó. En ese sentido, presentó los incentivos, capacidades productivas y ventajas competitivas que ofrece el Chaco para la radicación de nuevos proyectos en sectores como industria, energía, tecnología, economía del conocimiento y servicios logísticos.

Zdero también subrayó que ya existen inversiones catalanas activas en Argentina y planteó el desafío de que la provincia se convierta en una opción concreta para la ampliación de esas iniciativas: “Queremos que el Chaco sea un destino atractivo para quienes buscan invertir, producir y crecer”, aseguró.

El gobernador estuvo acompañado por la cónsul general de Argentina en Barcelona, Rossana Surballe; Martín Braillard Poccard, de la Agencia de Inversiones; y Federico Valdés, de Modernización del Estado, quienes avanzaron en la planificación de futuras acciones de cooperación.

Por último, como parte de la agenda de trabajo en la capital catalana, Zdero mantuvo una reunión con el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell Camallonga, para fortalecer la vinculación logística y explorar oportunidades en materia de comercio exterior, transporte de carga y competitividad portuaria.

