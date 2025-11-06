OTRO GOLPE A LOS NARCOS: EN RESISTENCIA, 4 DETENIDOS Y SECUESTRO DE 9 PANES DE COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial, continúa fortaleciendo su política de seguridad y mostrando resultados concretos en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este jueves, en un operativo desarrollado en Resistencia, la Policía del Chaco secuestró 9 panes de cocaína y detuvo a cuatro personas que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux roja.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 14 Hs, en la intersección de avenidas Mac Lean y Malvinas. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Decimocuarta, con apoyo de agentes del Servicio Externo del área metropolitana y efectivos de la Comisaría de Charadai. Durante el control vehicular, los uniformados detectaron nueve panes de cocaína ocultos, entre las pertenencias de los ocupantes del rodado: uno de nacionalidad paraguaya, otro oriundo de Formosa y dos residentes de Resistencia.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; el director ejecutivo del CEAC, comisario general Cristian Durand; y el director general de Seguridad Metropolitana, Nelson Alvarenga, quienes destacaron el trabajo articulado y eficiente de las fuerzas. “El profesionalismo y el compromiso de nuestra Policía quedan una vez más demostrado. A un narco se le va a hacer cada día más difícil pasar droga en el Chaco. Vamos a estar presentes todos los días, en cualquier lugar, para evitar que este flagelo siga dañando a nuestras familias y comunidades”, afirmó Matkovich.

Este nuevo golpe al narcotráfico reafirma la decisión del gobernador Leandro Zdero de no dar tregua al delito y garantizar la seguridad de todos los chaqueños. Con acciones firmes, planificación y fuerte presencia territorial, el Gobierno del Chaco continúa avanzando en la construcción de una provincia más segura y libre de drogas.

