SERVICIOS PÚBLICOS AVANZA CON LA LIMPIEZA DE CANALES Y CUNETAS

El intendente Pío Sander recorrió los trabajos que lleva adelante la Secretaría de Servicios Públicos, en el marco del programa de limpieza integral de canales y cunetas en distintos sectores de la ciudad.

Estas tareas son fundamentales para favorecer el correcto escurrimiento de las aguas pluviales, especialmente durante el actual período de lluvias.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales intervinieron sobre el canal de desagüe ubicado en calle Mendoza, un punto clave para la evacuación del agua de lluvia, contribuyendo así al rápido drenaje y la prevención de anegamientos en la zona.

Desde la gestión municipal se continúa trabajando con medidas preventivas que mejoran la infraestructura urbana y el bienestar de los vecinos.

