PREVENCIÓN DETUVIERON A UN HOMBRE POR PEDIDO ACTIVO DE CAPTURA
La División Patrulla Preventiva detuvo a un hombre de 33 años por pedido de captura activo en calle Chubut al 100 en Resistencia.
Tras verificar los datos mediante el sistema SiGeBi se constató que el ciudadano presentaba un pedido de detención por una causa de “Supuesto Hurto”, con intervención del Equipo Fiscal N° 3 y la Comisaría Segunda Metropolitana.
Con esta información, procedieron a la demora del implicado y luego fue trasladado a la Comisaría Segunda de Resistencia. Las diligencias continúan conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente.