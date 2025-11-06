Jue. Nov 6th, 2025

CASTELLI: CONMOCION POR LA MUERTE DE UNA NENA DE 15 AÑOS EN QUINTA 48

By Redaccion 2 horas ago

✔️Una nena de 15 años fue encontrada sin vida en el interior de su casa de Quinta 48 durante las primeras horas de este jueves.
✔️Su padre declaró que la menor se había levantado temprano para ir al baño, y que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho.
✔️Según los primeros informes, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
✔️Tomó intervención la fiscalía N° 1 de Castelli y trabajó en el lugar la Licenciada Mónica Ojeda del Gabinete Científico del Poder Judicial.

