CASTELLI: CONMOCION POR LA MUERTE DE UNA NENA DE 15 AÑOS EN QUINTA 48
Una nena de 15 años fue encontrada sin vida en el interior de su casa de Quinta 48 durante las primeras horas de este jueves.
Su padre declaró que la menor se había levantado temprano para ir al baño, y que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho.
Según los primeros informes, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
Tomó intervención la fiscalía N° 1 de Castelli y trabajó en el lugar la Licenciada Mónica Ojeda del Gabinete Científico del Poder Judicial.