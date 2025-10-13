RESISTENCIA SUSTRAJO RUEDAS DE UN ANDAMIO: FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de elementos de un trabajador.

Un hombre de 25 años fue aprehendido este lunes en la causa de un supuesto hurto. El individuo tenía en su poder cuatro ruedas de un andamio, las cuales minutos antes fueron denunciadas como sustraídas de la vereda de Remedio de Escalada al 99.

Tras el aviso al 911, los efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas comenzaron sus recorridas por la zona y demoraron al presunto autor con los objetos denunciados.

El propietario de 29 años realizó la denuncia y el aprehendido quedó alojado en la Comisaría Segunda.

