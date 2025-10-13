FONTANA ARROJÓ UN CELULAR ROBADO AL NOTAR LA PRESENCIA DE LOS POLICÍAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El teléfono volvió a las manos de su dueña.

Este lunes a eso de las 15, los efectivos de la Comisaria Primera de Fontana, recuperaron un Samsung A05 que le fue robado a una adolescente de 16 años el día sábado en esa ciudad.

Los agentes tras una investigación se dirigieron hasta el Asentamiento Lavalle, allí un hombre arrojó el celular al notar la presencia de los policías e ingresó a un monte de la zona.

Al verificar el teléfono descubrieron que era el buscado. Por ello, en la Comisaría entregaron el secuestro a su dueña.

La investigación continúa para dar con el presunto autor.

Relacionado