SE COMPLICÓ: QUÉ NECESITA AHORA RIVER PARA CLASIFICAR A LA COPA LIBERTADORES 2026
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Millonario cayó en el Monumental y se complicó en la Tabla Anual. Qué escenarios le quedan al equipo de Marcelo Gallardo para meterse en la próxima Copa Libertadores.
La derrota de River ante Sarmiento de Junín por 1 a 0 en el Estadio Monumental encendió las alarmas en Núñez. Con gol de Iván Morales, el equipo visitante se llevó una victoria histórica y dejó al Millonario en una situación preocupante en la Tabla Anual.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fue despedido entre insultos y silbidos por los hinchas, que mostraron su descontento ante un nuevo tropiezo en un año irregular. River quedó lejos de la cima en la Zona B del Torneo Clausura y ahora peligra su lugar en la próxima Copa Libertadores.
Actualmente, el Millonario ocupa el tercer puesto de la Tabla Anual, que otorga el acceso a la fase previa del certamen continental. Sin embargo, Deportivo Riestra podría superarlo si vence este lunes a Platense en Vicente López, lo que enviaría a River a zona de Copa Sudamericana.
River en crisis tras perder con Sarmiento: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026
A River le restan cuatro fechas en el Clausura 2025 para revertir la situación. El calendario incluye duelos exigentes: enfrentará a Talleres, Boca y Vélez como visitante, mientras que recibirá a Gimnasia La Plata en el Monumental. Cada punto será decisivo para no quedar afuera del torneo continental.
A pesar de la caída, el equipo de Gallardo aún cuenta con tres caminos posibles para asegurarse un lugar en la próxima Libertadores:
- Por la Tabla Anual: es la vía más directa. Si mantiene el tercer puesto o mejora su posición, River obtendrá el cupo para la fase de grupos o, en su defecto, para la instancia previa.
- Campeón del Torneo Clausura 2025: si logra recuperarse y conquistar el certamen del segundo semestre, el Millonario accederá automáticamente al torneo continental.
- Ganar la Copa Argentina: River está a solo dos partidos del título. Luego de eliminar a Racing, enfrentará a Independiente Rivadavia el 24 de octubre por semifinales. En la otra llave se medirán Belgrano y Argentinos Juniors.