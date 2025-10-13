Detectan infracciones de tránsito y logran la detención de un individuo requerido por la Justicia.

Durante un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Puerto Tirol en el marco del dispositivo preventivo “Lince”, se secuestró una motocicleta sin documentación y se detuvo a un joven de 24 años con pedido de captura vigente.

El procedimiento tuvo lugar entre las 22:30 y las 02:00 horas de este 13 de octubre. En primera instancia, al circular por calle Cozzarolo, los agentes interceptaron una motocicleta Motomel Skua de 150 cilindradas, sin patente colocada y con escape modificado. El conductor, un hombre de 61 años, no contaba con documentación del rodado ni licencia de conducir, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y a labrarle un acta de infracción.

Más tarde, en el Asentamiento San Francisco, se identificó a un joven de 24 años que, al ser verificado en el sistema SIGEBI, registraba un pedido de detención activo por una causa de supuesto robo. Fue demorado y trasladado a la unidad policial.

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del joven y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.