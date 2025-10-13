ZONA SUR UNA MUJER TRAS LAS REJAS POR LLEVARSE MERCADERÍA SIN PAGAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron una pieza de queso y un chocolate.

La encargada de un supermercado ubicado en la avenida Linch Arribalzaga Nº 2.225 de Resistencia, se comunicó con el 911 informando que una mujer ocultó mercaderías entre sus prendas.

Rápidamente, un equipo de la División Patrulla Preventiva llegó al lugar y demoró a una mujer de 19 años, con una pieza de queso y una barra de chocolate.

Seguidamente, la encargada del comercio realizó la denuncia y la joven quedó alojada en la Comisaría Quinta en la causa “Supuesto hurto en grado de tentativa”.

Relacionado