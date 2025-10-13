RESISTENCIA APREHENDIERON A UN HOMBRE BUSCADO POR SUPUESTO ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Quedó detenido en la Comisaría Quinta.

Alrededor de las 15:20, en la intersección de las calles Miguel Delfino y Pasaje Seitor de la capital chaqueña, los efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas interceptaron a un hombre a pie. Al identificarlo, el Sistema de Gestión Biométrica arrojó que tenía un pedido de captura por “Supuesto Robo”.

Por este motivo lo trasladaron a la Comisaría Quinta de Resistencia donde quedó alojado a disposición de Justicia.

