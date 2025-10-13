Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo en Entre Ríos que podría ser del remisero desaparecido

Laurta quedó detenido el domingo pasado cuando ya estaba alojado en un hotel de Concordia mientras gestionaba un servicio de taxi para escapar a su país de origen, Uruguay. Está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra.

El objetivo del hombre era escapar a Uruguay con su hijo de 5 años, fruto de su relación con Giardina.

El martes 7 de octubre, minutos antes de las 20, Laurta se reunió con Palacios frente a la Terminal de Ómnibus de Concordia, provincia de Entre Ríos.

La cámara de seguridad de un local cercano registró cuando Laurta se acercó al auto de Palacio, que estaba estacionado en la puerta del comercio ya con el baúl abierto.

Según había informado Palacios a su hermana, esa noche debía realizar un «traslado ejecutivo» con destino a Córdoba, viaje por el cual evalúan que le iban a pagar 1.500.000 pesos.

Sin embargo, luego de la medianoche, el celular del remisero se apagó en la provincia de Santa Fe y se perdió todo tipo de rastro con el chofer.

Dos días después de su desaparición, su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció totalmente calcinado en un camino rural cerca de Villa Retiro, en la periferia de la capital cordobesa.

En las últimas horas, se confirmó que la billetera del remisero desaparecido fue hallada en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú.