INDEPENDIENTE, AL BORDE DE UN RÉCORD NEGATIVO: CERCA DE LA PEOR RACHA DE SU HISTORIA
El Rojo acumula 14 encuentros sin triunfos y se acerca a su peor racha histórica. En el Clausura 2025 aún no ganó y ya registra uno de sus peores arranques.
El presente de Independiente preocupa cada vez más a sus hinchas. La caída 2-0 ante Lanús por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 extendió la racha negativa del equipo a 14 partidos sin ganar, igualando la segunda peor seguidilla de su historia.
El conjunto de Gustavo Quinteros atraviesa un momento futbolístico y anímico crítico. Está a solo tres encuentros de igualar el récord más oscuro de su historia reciente, el de 2012, cuando acumuló 17 partidos sin triunfos, preludio de su descenso a la B Nacional.
El rendimiento en este Clausura agrava aún más el panorama. En 11 partidos, Independiente todavía no consiguió una victoria, con seis empates y cinco derrotas, números que lo ubican entre los peores comienzos desde la creación de los torneos cortos.
Según las estadísticas, el Rojo solo había iniciado un campeonato sin triunfos en sus primeras ocho o más fechas en cuatro oportunidades previas:
-
Apertura 1990: 0 ganados, 4 empates, 4 derrotas.
-
Apertura 1995: 0 ganados, 7 empates, 1 derrota.
-
Inicial 2012: 0 ganados, 4 empates, 4 derrotas.
-
Clausura 2002: 14 partidos sin ganar (6 empates y 8 caídas).
Ahora, el Clausura 2025 se suma a esa lista negra y confirma el delicado presente deportivo del club de Avellaneda.
La racha que pone en alerta a todo Avellaneda
Con 14 encuentros sin triunfos (0-7-7), Independiente ya igualó su segunda peor marca histórica, junto con la del Clausura 2002, y solo está detrás de la de 2012 (0-9-8), que terminó con el descenso. Pese a los esfuerzos del cuerpo técnico, los problemas del Rojo se repiten: falta de gol, desatenciones defensivas y bajo nivel individual en varios futbolistas clave. Aunque ante Lanús mostró cierta mejoría en el juego, la falta de eficacia volvió a condenarlo.
Con cuatro fechas por delante para cerrar el Clausura, Independiente está obligado a cortar la sequía si no quiere quedar marcado por una de las peores rachas de su historia. La próxima oportunidad será en la fecha 13, cuando visite a San Martín de San Juan, en un duelo clave para intentar reencontrarse con la victoria y llevar algo de alivio a una hinchada que ya empieza a mirar de reojo la tabla del descenso.