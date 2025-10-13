PLAN PROVINCIAL 200 VIVIENDAS ÑACHEC- PRIMERA ETAPA: FAMILIAS DE SÁENZ PEÑA YA TIENEN SU CASA PROPIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Zdero subrayó que la ejecución de viviendas se encuentra dentro de las prioridades de su gestión: “Sabemos que hay un déficit habitacional en el país y el Chaco no es ajeno a eso. Vamos a seguir construyendo con recursos propios y con cada partida disponible, porque estas obras cambian y transforman vidas”.

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero junto al presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea y al intendente Bruno Cipolini, entregaron viviendas del Programa Social y Articulado Ñachec en Presidencia Roque Sáenz Peña, cumpliendo el sueño de familias que esperaban su hogar propio. El gobernador aseguró que la construcción y entrega de viviendas es una política prioritaria para reducir el déficit habitacional y son viviendas que fueron ejecutadas con recursos provinciales. “Desde la gestión estamos cumpliendo sueños a familias que necesitaban una vivienda. Hoy hacemos realidad el sueño de más familias”, destacó Zdero durante el acto, acompañado por funcionarios provinciales y municipales.

El Programa Ñachec es una política pública de vivienda social impulsada por el Gobierno provincial, destinada a familias en situación de vulnerabilidad. Además de brindar un techo digno, el programa genera empleo y movimiento económico local, fortaleciendo la cadena de la construcción.

La ciudad termal se suma así a otras localidades donde recientemente se entregaron viviendas, como Santa Sylvina, El Sauzalito, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Pampa del Infierno y Río Muerto, entre otras.

Por su parte, el intendente Bruno Cipolini agradeció el acompañamiento provincial: “Resolver la problemática de la vivienda no es fácil por el volumen económico que implica, pero con trabajo y esfuerzo se pueden lograr soluciones concretas para los vecinos”.

Finalmente, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de la Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, destacó que “en un contexto complejo, cada entrega representa un esfuerzo enorme y una muestra del compromiso del gobierno con las familias chaqueñas. Sáenz Peña es ejemplo de cómo el IPDUV trabaja junto a distintos sectores para reducir el déficit habitacional”.

