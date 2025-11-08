RESISTENCIA- SORPRESA MATUTINA: VECINO ENCUENTRA MOTO OCULTA EN SU PATIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El vehículo fue secuestrado y trasladado a la Comisaria Quinta.



Este sábado a las 8, en la avenida Urquiza al 3300, un hombre de 37 años al salir de su casa se encontró con una Honda Wave ,blanca, sin patente, en las malezas de su terreno. Inmediatamente llamó al 911.

Los agentes de la División Patrulla Preventiva llegaron y secuestraron el rodado. Además iniciaron una investigación para determinar la procedencia y dar con el dueño.

La motocicleta se encuentra en la Comisaria Quinta de Resistencia a la espera de su propietario.

