BARRANQUERAS: DOS EFECTIVOS RESULTARON HERIDOS TRAS INTENTAR RECUPERAR UNA MOTO

El presunto autor del hecho ya fue detenido.

Los agentes investigaban el robo de una Motomel Blitz desde una vereda por calle Santiago del Estero de Resistencia. Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, el personal del departamento Investigaciones Complejas pudo identificar al sospechoso y detenerlo cuando salía de su casa. Siguieron con las tareas para recuperar la moto y fueron hasta el Asentamiento Japones de Barranqueras, pero varios vecinos arremetieron contra los policías y dos resultaron lesionados.

Todo comenzó tras la denuncia de una joven estudiante de 26 años. En la mañana, ella salió de su casa por calle Santiago del Estero al 100 a hacer unos trámites y dejó su moto en la vereda, pero cuando volvió ya no estaba.

Los agentes comenzaron la investigación y lograron identificar al supuesto autor para después detenerlo en una casa ubicada por calle Leandro Alem bajo la causa de “supuesto hurto”. La investigación siguió su curso para dar con la moto y así llegaron al Asentamiento Japonés de Barranqueras, donde vecinos arremetieron contra la policía para que se vayan del lugar.

Los efectivos intentaron continuar con el procedimiento igualmente, pero entre los palos y piedras que se arrojaron, dos efectivos resultaron heridos. Al mismo tiempo se empezaron a escuchar varios disparos desde distintos lugares y los agentes se vieron obligados a retroceder. Los efectivos fueron diagnosticados con lesiones leves.

