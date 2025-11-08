MILEI LLEGÓ A BOLIVIA PARA LA ASUNCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE RODRIGO PAZ PEREIRA

El presidente Javier Milei arribó este sábado por la mañana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para participar de los actos oficiales de asunción del nuevo jefe de Estado, Rodrigo Paz Pereira. La visita se enmarca en una agenda protocolar intensa, tras una jornada en la que el mandatario mantuvo reuniones con empresarios internacionales en el Council of the Americas, donde promovió nuevas inversiones para la Argentina.

Según el cronograma oficial, Milei partió a las 9:30 rumbo a la ciudad de El Alto y su llegada estaba prevista para las 10:20. A las 11, el jefe de Estado argentino participará de la Sesión Solemne de apertura de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se desarrollará el acto inaugural del nuevo gobierno boliviano. Luego, ofrecerá su saludo formal al flamante presidente Paz Pereira.

Posteriormente, a las 13, Milei asistirá a la ceremonia tradicional de entrega del bastón de mando, uno de los momentos más simbólicos del traspaso institucional en Bolivia.Una vez concluidos los compromisos protocolares, el presidente emprenderá su regreso hacia Buenos Aires, con arribo previsto a las 17:35.

Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asumirá el cargo tras imponerse en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre con el 54,96% de los votos frente al conservador Jorge «Tuto» Quiroga, que obtuvo el 45,04%. Su victoria marca el fin de casi veinte años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS) y abre una nueva etapa política y económica en el país andino, tras los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.