SUSANA TRIMARCO VIAJARÁ A PARAGUAY PARA VERIFICAR SI UNA MUJER FALLECIDA PODRÍA SER MARITA VERÓN

La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, viajará a Paraguay en los próximos días para verificar si una mujer fallecida en ese país podría ser su hija, desaparecida hace más de dos décadas tras ser secuestrada por una red de trata.

Trimarco reveló que recibió fotografías e información de una mujer que vivía en situación de calle y que presentaría «muchísimas similitudes» con Marita. Según relató, se enteró de su fallecimiento «esta mañana, al aire en un programa», y luego fue contactada por una funcionaria de la Defensoría del Pueblo paraguaya, quien le confirmó que la mujer fue enterrada en una tumba común, aunque con registro formal.

«Vivía como una indigente, comiendo de la basura, en muy malas condiciones», contó Trimarco, y agregó que la mujer utilizaba una identidad falsa bajo el nombre de Eva, aunque decía ser argentina y mencionaba tener una hija.

La madre de Marita insistió en que no descarta ninguna posibilidad: «Hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero saber si es mi hija o si se trata de otra desaparecida argentina, porque hay muchas».

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabeza el fiscal Marcelo Colombo, ya solicitó cooperación judicial a las autoridades paraguayas. Se enviaron muestras de ADN, huellas digitales y documentación para avanzar en la verificación de identidad.

Trimarco confirmó que viajará acompañada por un equipo técnico: «Me voy a ir porque quiero ver. La semana que viene, con todas las diligencias hechas, viajaré con especialistas que harán las pericias. Ya no confío en nadie».

Según la información oficial recibida, la mujer habría deambulado durante unos 15 años por las calles de Paraguay, sin que nadie determinara su identidad. «¿Por qué nadie investigó quién era, viendo a una persona en esas condiciones? Es una desidia total», cuestionó.

Similitudes que reavivan la esperanza

En los 23 años de búsqueda, es la primera vez que Trimarco recibe un indicio tan concreto. «Nunca me habían mandado una foto que coincidiera tanto», aseguró. Tras observar las imágenes, presentó la información ante la Justicia argentina y dialogó directamente con el fiscal Colombo.

«Me preguntaron si Marita tenía operaciones: tenía una cesárea y una cirugía por un tumor en la trompa del ovario. No tenía tatuajes, solo un lunar transparente en la rodilla», detalló.

La mujer fallecida tendría entre 45 y 50 años, mientras que Marita cumpliría 48 en diciembre. «Son similitudes que coinciden», lamentó.

Desde la desaparición de su hija, ocurrida el 3 de abril de 2002, Trimarco recorrió el país siguiendo pistas: «Hicimos excavaciones en La Rioja, Córdoba, La Pampa, San Juan, Salta y Santiago del Estero. No encontramos nada».

Con el paso del tiempo, la mezcla de esperanza y dolor sigue marcando su lucha: «Ojalá esto se aclare. Es muy doloroso, pero si es ella, al menos tendrá paz. Quiero que mi hija descanse y que nosotros podamos tener algo de tranquilidad, porque no es vida lo que vivimos».