EL INTER MIAMI DE MESSI JUEGA UNA FINAL ANTICIPADA ANTE NASHVILLE PARA SEGUIR EN CARRERA EN LA MLS

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará este sábado a las 22 (Apple TV) una verdadera final anticipada en la MLS. El equipo rosa, dirigido por Javier Mascherano, está obligado a ganarle al Nashville SC para no repetir el fracaso del año pasado y seguir soñando con el primer título de liga de su historia.

La serie de primera ronda está igualada 1-1 tras la derrota del Inter la semana pasada en Nashville. Ahora, la definición será en casa, con el recuerdo fresco de la eliminación sufrida en 2024 ante Atlanta United, también en Miami y en la misma instancia. Un nuevo tropiezo dejaría al club fuera de la pelea y cerraría otra temporada sin títulos, tras las frustraciones en la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

Pero la presión no es solo deportiva: si el Inter queda eliminado, el partido ante Nashville podría ser el último para dos leyendas del fútbol mundial. Jordi Alba y Sergio Busquets ya anunciaron que colgarán los botines al final de los playoffs.

Mascherano, entre la presión y las bajas clave

Mascherano buscar cortar el maleficio del Inter Miami en los playoffs (Foto. AP).

El DT argentino, que asumió tras la salida de Gerardo Martino, tiene la responsabilidad de cortar la racha negativa y llevar al Inter a la gloria. El crucial partido ante Nashville deberá enfrentarlo sin Luis Suárez, quien fue sancionado con un partido por una patada a Andy Nájar que el VAR revisó pero no sancionó en el momento.

“El castigo me pareció muy raro porque es una jugada que fue revisada por el VAR en tiempo real y no sugirió ninguna sanción de parte del árbitro. Como dijo el club, aceptamos la decisión pero no la compartimos”, expresó Mascherano este viernes, dejando en claro su malestar.

Además de la baja de Suárez, el DT argentino debe ajustar una defensa que sufrió mucho en el partido anterior ante el poder ofensivo de Nashville, liderado por el inglés Sam Surridge y el alemán Hany Mukhtar.

Messi, ante el desafío de romper el maleficio

Para Messi, la noche también tiene un sabor especial. El capitán, que acaba de renovar su contrato hasta 2028 y podría seguir ligado al club como accionista tras su retiro, busca romper el maleficio: desde su debut en la MLS en 2020, el Inter Miami nunca logró superar la primera ronda de playoffs.

Messi, goleador y figura del equipo rosa (Foto: Reuters).

Así se juegan los playoffs de la MLS: rivales y definiciones

Hasta ahora, cuatro equipos lograron avanzar de ronda en estos playoffs: Philadelphia Union y New York City en el Este, Los Angeles FC y Vancouver Whitecaps, que cuentan con figuras como Son Heung-Min y Thomas Müller y se cruzarán en una semifinal de alto voltaje en el Oeste.

El San Diego FC de Hirving “Chucky” Lozano buscará su lugar el domingo ante Portland Timbers, mientras que el sábado también se enfrentarán Minnesota United y Seattle Sounders por el otro boleto del Oeste.

En el Este, además del Inter Miami-Nashville, se jugará el duelo entre FC Cincinnati y Columbus Crew, del que podría salir el próximo rival de Messi y su equipo si logran avanzar a las semifinales.